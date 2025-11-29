Inter, Chivu ritrova Mkhitaryan ma perde un attaccante per Pisa: le ultime

L’Inter ritrova un elemento fondamentale in vista della sfida di domani contro il Pisa: Henrikh Mkhitaryan torna infatti tra i convocati dopo aver smaltito completamente l’infortunio muscolare rimediato lo scorso 25 ottobre nella gara contro il Napoli. L’armeno è rientrato in gruppo già nella giornata di ieri e Cristian Chivu potrà nuovamente contare su di lui per la 13ª giornata di Serie A.

Chivu dovrà, però, fare a meno di Ange-Yoan Bonny, l'attaccante è stato colpito da una sindrome influenzale e dunque non partirà per la trasferta di domani. Conferma Sommer tra i pali con Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, mentre Luis Henrique e Dimarco agiranno sugli esterni. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Sucic, con Lautaro Martínez e Marcus Thuram – di nuovo titolare dopo la Champions – a guidare l’attacco. A riferirlo è Sky Sport.