Ultim'ora Juventus, Spalletti perde Vlahovic! Salterà il Napoli

Brutte notizie per la Juve di Spalletti: Dusan Vlahovic è stato costretto a lasciare il campo per infortunio alla mezz'ora di Juventus-Cagliari. Il centravanti bianconero è uscito dal campo in lacrime e con la maglia sul volto per un problema muscolare, al suo posto è entrato David. L'infortunio sembra essere molto serio, come riferisce il bordocampista DAZN. Alla domanda di Spalletti al serbo: "Cosa ti sei fatto?", l'attaccante ha risposto: "Mister, mi sono fatto molto male".

Nelle prossime ore verranno fissati gli esami strumentali del caso per definire l’entità dell’infortunio e per stabilire i tempi di recupero, ma per Vlahovic sembra impossibile un recupero lampo per la sfida di domenica prossima contro il Napoli.