Milan-Lazio, le formazioni: Allegri lancia Nkunku in tandem con Leao
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Nei rossoneri, Massimiliano Allegri per sostituire l'infortunato Pulisic lancia Nkunku, titolare in tandem con Leao; a centrocampo Bartesaghi ancora preferito a Estupinan, ovviamente è presente Modric. Sponda biancoceleste, Maurizio Sarri si affida al trio d'attacco Isaksen-Dia-Zaccagni. Di seguito le formazioni ufficiali:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri
