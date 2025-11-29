Juventus-Cagliari, le formazioni: Vlahovic torna da 1', Borrelli titolare
Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Cagliari, match valido per la 13esima giornata di Serie A. Spalletti cambia un po' le carte del proprio mazzo, anche se con la stessa linea a tre in difesa vista a Bodo con Kalulu-Kelly-Koopmeiners. Adzic torna ad accomodarsi in panchina dopo la brutta uscita in Champions League, riecco Khephren Thuram dal 1' insieme a Locatelli in regia e McKennie confermato sull'esterno destro, mentre Kostic figura a sinistra. Conceicao-Yildiz la trequarti fantasia in appoggio di Dusan Vlahovic.
Mister Pisacane invece propone un 3-5-2 con Esposito-Borrelli tandem offensivo tutto italiano, Adopo-Liteta-Folorunsho i centrocampisti designati, out invece Gaetano. Palestra e Obert slitteranno a tutta fascia, a scendere difesa a tre composta da Zappa-Deiola-Luperto.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
A disposizione: Di Gregorio, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal, Pedro Felipe.
Allenatore: Luciano Spalletti.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Liteta, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli.
A disposizione: Ciocci, Radunovic, Idrissi, Kilicsoy, Gaetano, Juan Martin Rodriguez, Prati, Di Pardo, Felici, Cavuoti, Pintus, Pavoletti, Luvumbo.
Allenatore: Fabio Pisacane.
