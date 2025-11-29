Un fallo dubbio toglie un rigore netto alla Lazio allo scadere: il Milan vince 1-0 tra le polemiche

Termina sul risultato di 1-0 il match di San Siro tra Milan e Lazio, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Partita tutto sommato equilibrata, con due grandi occasioni per parte: per i rossoneri il tap-in trasformato in gol da Rafa Leao al 51esimo, per i biancocelesti il colpo di testa di Gila respinto dal grande intervento di Maignan. Allo scadere però c'è l'episodio chiave: Pavlovic tocca con il braccio largo la palla indirizzata verso la porta, dopo sei minuti di On Field Review l'arbitro decide di non assegnare il calcio di rigore, per un fallo dubbio ai danni del serbo. Finisce dunque 1-0 per il Milan - con tante polemiche e un rosso per parte, espulsi Massimiliano Allegri ed un componente dello staff della Lazio - che va in solitaria al primo posto in classifica con 28 punti, in attesa di Roma-Napoli.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Lazio 1-0:

Milan 28 punti (13 partite giocate)

Roma 27 punti (12 partite giocate)

Napoli 25 punti (12 partite giocate)

Inter 24 punti (12 partite giocate)

Bologna 24 punti (12 partite giocate)

Como 24 punti (13 partite giocate)

Juventus 23 punti (13 partite giocate)

Lazio 18 punti (13 partite giocate)

Udinese 18 punti (13 partite giocate)

Sassuolo 17 punti (13 partite giocate)

Cremonese 14 punti (12 partite giocate)

Torino 14 punti (12 partite giocate)

Atalanta 13 punti (12 partite giocate)

Cagliari 11 punti (13 partite giocate)

Genoa 11 punti (13 partite giocate)

Parma 11 punti (13 partite giocate)

Pisa 10 punti (12 partite giocate)

Lecce 10 punti (12 partite giocate)

Fiorentina 6 punti (12 partite giocate)

Verona 6 punti (13 partite giocate)