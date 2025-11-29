Foto Serie A, classifica: Milan in testa almeno per una notte, Juve a -2 dal Napoli

Il Milan batte la Lazio e si porta al primo posto in classifica con 28 punti: il primato in solitaria durerà solo per una notte, perché tutto dipenderà poi dal risultato di domani sera tra Roma e Napoli. Intanto, la Juventus torna a vincere in campionato e accorcia a meno due punti dagli azzurri e meno quattro dalla vetta.

Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Lazio 1-0:

Milan 28 punti (13 partite giocate)

Roma 27 punti (12 partite giocate)

Napoli 25 punti (12 partite giocate)

Inter 24 punti (12 partite giocate)

Bologna 24 punti (12 partite giocate)

Como 24 punti (13 partite giocate)

Juventus 23 punti (13 partite giocate)

Lazio 18 punti (13 partite giocate)

Udinese 18 punti (13 partite giocate)

Sassuolo 17 punti (13 partite giocate)

Cremonese 14 punti (12 partite giocate)

Torino 14 punti (12 partite giocate)

Atalanta 13 punti (12 partite giocate)

Cagliari 11 punti (13 partite giocate)

Genoa 11 punti (13 partite giocate)

Parma 11 punti (13 partite giocate)

Pisa 10 punti (12 partite giocate)

Lecce 10 punti (12 partite giocate)

Fiorentina 6 punti (12 partite giocate)

Verona 6 punti (13 partite giocate)