Roma, Gasperini recupera due centrocampisti: i convocati per il Napoli

La Roma ha reso noti, tramite il proprio sito ufficiale, i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini in vista della sfida di domani sera contro il Napoli. Di seguito, la lista dei giocatori convocati per il posticipo della tredicesima giornata di Serie A all'Olimpico. 

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala