Como, tegola per Fabregas: infortunio per un difensore, salterà il Napoli

A Firenze Cesc Fabregas dovrà fare a meno di Ignace Van der Brempt. Il terzino del Como, già infortunatosi in precedenza, ha avuto una ricaduta nell'ultimo match di campionato contro la Juventus ed è stato costretto ad abbandonare il campo 5 minuti dopo il suo ingresso.

Come riporta CalcioComo.it, il giocatore belga ha avuto un guaio al flessore, che lo costringerà a restare ai box per 3-4 settimane. Salterà, dunque, la gara contro il Napoli in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30.