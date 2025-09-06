Comuzzo, da Firenze: "Dopo il no di Commisso ai 31mln di ADL non è stato più lo stesso"

Dopo il no dello scorso gennaio della Fiorentina all'offerta del Napoli e il no del giocatore quest'estate all'Al-Hilal, Pietro Comuzzo è rimasto nel club viola. Il Il Corriere Fiorentino parla del difensore della squadra di Stefano Pioli, che sabato prossimo affronterà il Napoli nell'anticipo della terza giornata di Serie A, che sta attraverso un periodo non positivo.

"Prestazioni super, attaccanti anche di primissimo livello marcati con la cattiveria e la serenità del veterano, le voci sulla Nazionale e, a gennaio, la maxi offerta del Napoli. Come è andata, si sa. Il no di Commisso ai 31 milioni messi sul tavolo da De Laurentiis ma, proprio da quel momento, la più che comprensibile crisi di un ragazzo di nemmeno 20 anni che da un giorno all’altro si era ritrovato al centro del mondo e dell’attenzione. Una difficoltà che pare non aver conosciuta la fine, e che in queste prime settimane della nuova stagione si è fatta se possibile ancor più evidente".