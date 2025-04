Coppa Italia, Bologna in scioltezza contro l'Empoli: 0-2 al Castellani al 45'

Dopo 45 minuti di grande livello, il Bologna è meritatamente in vantaggio sul campo dell'Empoli nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Al Castellani è 0-2 il parziale a fine primo tempo.

Bisogna attendere il giro di boa del primo tempo per assistere al primo gol della serata. La firma - guarda un po' che novità - è di Orsolini, che sfrutta un pallone messo in mezzo da Odgaard e trova la girata vincente che non dà scampo a Seghetti, scatenandosi poi con la sua nuova esultanza, andando a bussare di nuovo sulla telecamera, anche se vista la presenza di Spalletti in tribuna forse stavolta non servirebbe. Passano altri cinque minuti e fa festa anche Dallinga: Miranda libera il corridoio per Ndoye, che vede il taglio dell'olandese e lo serve. Niente da fare per Seghetti battuto da un tocco morbido sull'uscita. 2-0 immediato, uno-due letale per l'Empoli. Che prova a rientrare in partita con un tiro a incrociare di Solbakken, deviato in angolo da Skorupski. E' l'ultima vera emozione di un primo tempo dominato dal Bologna.