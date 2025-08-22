Roma, l'allarme di Gasperini: "Infortunio Bailey incredibile, anche per l'entità..."

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Quello che è successo a Bailey è una cosa incredibile, anche per la dimensione dell'infortunio. Peccato, al di là dell'immediatezza della partita, proprio per l'entità dell'infortunio. Siamo nella fase finale del mercato ed è sempre imprevedibile, ma guardo alla partita con il Bologna, una squadra arriva con tanta voglia di fare e una delle migliori squadre del campionato": così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, nella conferenza stampa che anticipa la sfida all'Olimpico contro il Bologna

. "Roma più forte dell'anno scorso? Lo dobbiamo capire, stiamo iniziando a giocare ed è sicuramente diversa - prosegue il tecnico giallorosso - Rispetto all'ultima formazione tanti non ci sono più, ne sono arrivati 5 nuovi di cui si è fatto male subito. Io mi auguro che sarà più forte, cercheremo di scoprirlo insieme". Poi, parlando della possibile formazione, il tecnico ammette come "Dybala è rientrato da 10 giorni, è sulla strada giusta. Era partito bene, poi si è dovuto fermare e ora sta facendo tutto. Secondo me non può ancora giocare 90 minuti quindi o parte dall'inizio o entra a partita in corso", mentre parlando del dualismo in attacco tra Ferguson e Dovbyk sottolinea come siano "due strumenti ottimi, diversi ma sono in crescita tutti e due", conclude. (ANSA).