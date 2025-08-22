Lecce senza punta di riserva, Di Francesco: "Magari ne scopro uno come Mertens al Napoli"

Il Lecce affronterà la prima giornata di campionato con un solo centravanti a disposizione, Francesco Camarda, vista la recente cessione di Nikola Krstovic all'Atalanta. Il tecnico dei salentini Eusebio Di Francesco, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della situazione facendo un paragone piuttosto ottimista: "Alternative a Camarda? Mi dovrò scervellare, dovrei mettere una sorta di falso nove. Possono aiutarci Sottil, Banda o un centrocampista più offensivo: può essere una soluzione di emergenza, magari scopro un attaccante vero come è successo al Napoli con Mertens. A volte certe sfortune diventano fortune".

Che Lecce vorrebbe in questo campionato?

"Ordinato, aggressivo quando serve e in grado di ricompattarsi subito. Poi sulla qualità del gioco, vorrei uno step ulteriore e delle situazioni più coordinate a livello di squadra. Magari ci si arriva dopo: sono convinto che saremo anche carini, però l'importante è che saremo legati a livello di risultato. La cosa che mi preme sottolineare è che in questa partita avremo tanti tifosi al seguito: meritano uno spirito battagliero".