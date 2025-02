Coppa Italia, i nuovi dell'Atalanta non bastano: Italiano fa fuori Gasp! Bologna in semifinale

Al Gewiss Stadium il Bologna di Italiano batte 1-0 l'Atalanta e centra la semifinale di Coppa Italia dopo ben 26 anni.

Nel primo tempo meglio l'Atalanta, con De Ketelaere ispiratissimo che in più di un'occasione mette in porta i compagni e sfiora la rete. In sequenza ci provano, senza fortuna, il belga, quindi Zappacosta, Ederson e Hien, ma tutti senza fortuna o precisione. Nel Bologna, che perde Odgaard per infortunio muscolare, il più pericoloso è Ndoye. Ma alla fine dei primi 45 minuti il risultato resta fermo sullo 0-0.

In avvio di ripresa l'Atalanta prova a fare subito la voce grossa: Skorupski però è in versione Superman e salva prima su Bellanova, quindi su Brescianini, Cuadrado e Daniel Maldini, all'esordio in maglia nerazzurra dopo il suo arrivo dal Monza. Il risultato però, dopo la sofferenza, lo sblocca proprio il Bologna con Santiago Castro: punizione pennellata di Lykogiannis, l'argentino prende il tempo a Hien e di testa insacca la rete che fa esplodere i 1400 sostenitori del Bologna. Di fatto è la rete che chiude i giochi, con l'Atalanta che nonostante i cambi sembra incapace di trovare le giuste energie per riprendere il risultato. E così, in semifinale di Coppa Italia ci va il Bologna che affronterà la vincente della sfida fra Juventus ed Empoli.