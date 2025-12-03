Foto

Coppa Italia, Inter contro la vincente di Roma-Torino sul lato del Napoli: il tabellone

Oggi alle 23:10Serie A
di Antonio Noto

L'Inter passa senza nessun problema ai quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Venezia a San Siro 5-1. I nerazzurri dovranno affrontare al prossimo turno la vincente di Roma-Torino. La squadra di Chivu è sullo stesso lato del tabellone del Napoli, potrebbe verificarsi una doppia sfida (andata e ritorno) contro gli azzurri in semifinale. Di seguito il tabellone completo.