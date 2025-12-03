Video Juve, ansia per Gatti: è arrivato al JMedical in stampelle

vedi letture

Federico Gatti ha appena lasciato il JMedical e a breve si attende l'esito degli esami a cui è stato sottoposto. L'aggiornamento arriva dal portale TuttoJuve che scrive gli aggiornamenti sul difensore, arrivato al JMedical per sottoporsi ad accertamenti strumentali per capire l'entità del problema al ginocchio.

Il numero 4 juventino si è fatto male nel corso del secondo tempo della gara contro l'Udinese ed è arrivato al centro medico bianconero con le stampelle. Praticamente impossibile, dunque, vederlo domenica al Maradona contro il Napoli.