Ufficiale Juventus, domani si operano Vlahovic e Gatti: i dettagli

vedi letture

Dalla Continassa emergono aggiornamenti per quel che riguarda le situazioni degli infortunati in casa Juventus Dusan Vlahovic e Federico Gatti.

Per il centravanti serbo, infortunatosi contro il Cagliari in campionato, il report recitava così nella giornata di lunedì: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari ,questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate". Dalle ultime raccolte, Vlahovic si opererà domani pomeriggio in Inghilterra, a Londra, prima di fare rientro a Torino.

Diverso il discorso per il difensore. Il report odierno della Juventus recitava: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni". Anche Gatti si sottoporrà ad intervento chirurgico domani mattina, ma a differenza di Vlahovic l'operazione si svolgerà a Lione, in Francia.