Juve, tegola Gatti (che salta il Napoli): lesione al menisco

Oggi alle 12:45
di Arturo Minervini

Brutte notizie per la Juventus, prossima avversaria del Napoli in campionato, che perde Federico Gatti per almeno un mese dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Questo il comunicato del club sul difensore, che salterà sicuramente la sfida del Maradona in programma domenica sera.

Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni.