Coppa Italia, manita al Venezia: l'Inter passa ai quarti in scioltezza

L’Inter domina il Venezia e accede ai quarti di Coppa Italia con un netto 5-1 maturato grazie a un primo tempo travolgente. Dopo un avvio prudente, i nerazzurri si sbloccano con Diouf, seguito dal capolavoro di Esposito e dal destro vincente di Thuram che chiude un tris in mezz’ora. Nella ripresa, la squadra di Chivu riparte con lo stesso ritmo, trovando il poker ancora con Thuram. Il Venezia accorcia con Sagrado, ma senza riaprire realmente il match.

Nel finale arriva anche il sigillo di Bonny, che fissa il risultato sul 5-1 e certifica una serata di totale superiorità interista. Il Meazza applaude una squadra brillante, cinica e trascinata da un reparto offensivo in grande forma. Il turnover di Chivu funziona alla perfezione, con diversi protagonisti sugli scudi e una gestione lucida dei momenti della gara. L’Inter approda ai quarti con autorità e grande fiducia in vista dei prossimi impegni.