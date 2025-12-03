Milan, Allegri: "La Coppa Italia non interessa a nessuno. Fino agli ottavi..."

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha rilasciato queste parole ai microfoni di SportMediaset:

Troverete ambiente incandescente e Lazio arrabbiata...

"Troveremo un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato".

Vuoi vincere la Coppa?

"La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo".

Sulla proposta di Sarri di mettere il Var dalla parte opposta delle panchine?

"Può essere una buona soluzione ma non dobbiamo deciderlo noi, ci sono organi competenti. Noi dobbiamo pensare a giocare e fare il meglio possibile".