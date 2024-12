Coppa Italia, la Roma passeggia con la Samp: giallorossi avanti di 3 gol al 45'

vedi letture

La Roma dopo 45 minuti ha già le mani sui quarti di finale di Coppa Italia. Al termine del primo tempo, la squadra giallorossa è avanti 3-0 contro la Sampdoria grazie alla doppietta realizzata da Artem Dovbyk e al bel gol di Tommaso Baldanzi che già al 24esimo aveva portato i giallorossi sul triplo vantaggio.

Partita mai in discussione quella che fin qui s'è vista all'Olimpico. L'1-0 è arrivato al 9' Saelemaekers e Dovbyk hanno mandato in tilt la difesa della Sampdoria e da questo asse sono arrivati i primi due gol di serata, tra il nono e il diciannovesimo minuto. Sulla rete che ha sbloccato il match, il centravanti ucraino ha sfruttato il cross dell'ex Milan inserendosi tra i due centrali blucerchiati. Sul 2-0, ha aspettato il goffo intervento di Meulensteen per poi spedire il pallone in fondo al sacco con un comodo colpo di testa. Il 3-0 è arrivato poco dopo, con Baldanzi bravo ad avanzare palla al piede fino al limite dell'area e a battere Vismara con una precisa conclusione di sinistro. Sampdoria fino a questo momento non pervenuta. Dopo il 3-0 la Roma ha principalmente gestito e l'ha fatto senza alcuna fatica.