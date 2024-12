Ufficiale Coppa Italia, le formazioni di Inter-Udinese: Inzaghi fa turnover, Zielinski titolare

La Coppa Italia torna protagonista allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Inter e Udinese si sfideranno per l'accesso ai quarti di finale

La Coppa Italia torna protagonista allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Inter e Udinese si sfideranno per l'accesso ai quarti di finale della competizione: ricordiamo che, in caso di pareggio al novantesimo, non sono previsti i tempi supplementari ma direttamente i calci di rigore. Arbitra il signor Luca Massimi di Termoli, appuntamento alle 21 col calcio d'inizio: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi cambia diversi giocatori rispetto al 6-0 rifilato alla Lazio. Esordio da titolare in nerazzurro sia per il portiere Martinez che per Buchanan sulla destra. Confermato l'impiego di Bisseck al centro della difesa tra Darmian e Bastoni. Spazio ad Asllani in regia con Arnautovic e Taremi in attacco.

Kosta Runjaic rivoluziona all stesso modo l'Udinese. In porta c'è Piana, a guidare la difesa l'intoccabile titolare Bijol. In attacco, al fianco di Lucca, c'è l'esordio stagionale di Alexis Sanchez, grande ex di serata.

INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

UDINESE: Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Lucca, Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaic.