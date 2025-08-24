Manganiello fa la storia: "Decisione finale: fuorigioco!”, il primo annuncio VAR è in Como-Lazio

di Antonio Noto

Momento storico per il calcio italiano al 64' di Como-Lazio. La squadra di Sarri pareggia segnando con Castellanos, ma dopo l'intervento del  VAR la rete del centravanti argentino viene annullata. Per la prima volta nel campionato di Serie A è il direttore di gara ad annunciare a tutto lo stadio e ai telespettatori collegati su Dazn la decisione.

L'arbitro Gianluca Manganiello prende la parola allo Stadio Sinigaglia, spiegando attraverso il microfono il motivo della rettifica: “A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco!