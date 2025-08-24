Ultim'ora

Villarreal-Girona, goleada del Sottomarino Giallo: a segno anche Rafa Marin

Oggi alle 20:55Serie A
di Antonio Noto

Il Villarreal domina il Girona e al termine del primo tempo del match valido per la seconda giornata delle Liga conduce con un netto 4-0. La squadra di casa ha indirizzato subito la partita con il gol di Pepe, per poi dilagare grazie alla doppietta di Buchanan, protagonista assoluto della serata.

A completare il poker è arrivata la firma di Rafa Marín, il difensore arrivato in questa sessione di mercato in prestito dal Napoli è stato bravo a sfruttare un cross preciso e a battere il portiere avversario con un colpo di testa ravvicinato. Ricordiamo che il diritto di riscatto del difensore spagnolo è fissato a 15 milioni di euro.