Ufficiale

Atalanta-Pisa, le formazioni: CDK e Maldini dietro Scamacca

Atalanta-Pisa, le formazioni: CDK e Maldini dietro ScamaccaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le scelte di Ivan Juric e Alberto Gilardino per le formazioni di Atalanta-Pisa, posticipo della prima giornata di Serie A.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.

PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.