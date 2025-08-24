Ufficiale
Atalanta-Pisa, le formazioni: CDK e Maldini dietro Scamacca
Sono ufficiali le scelte di Ivan Juric e Alberto Gilardino per le formazioni di Atalanta-Pisa, posticipo della prima giornata di Serie A.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Dijmsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Juric.
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister. All. Gilardino.
