Fiorentina ripresa al 94'! Sull'asse Gaetano-Luperto arriva il primo punto del Cagliari

vedi letture

Il match valido per la prima giornata di Serie A tra Cagliari e Fiorentina si chiude con un pareggio per 1-1, dopo una gara combattuta e ricca di episodi. Nella prima frazione meglio i sardi, padroni del campo e vicinissimi al vantaggio con Folorunsho, il cui colpo di testa era destinato in rete ma è stato salvato sulla linea da Gosens. La Fiorentina, imprecisa in costruzione e lenta nella gestione, ha trovato solo nel possesso palla un minimo di equilibrio, senza però creare vere occasioni da gol contro un attento Caprile.

Nella ripresa i viola crescono grazie ai cambi di Pioli e trovano il vantaggio con Mandragora, abile a inserirsi di testa su assist di Gudmundsson. La squadra ospite sfiora anche il raddoppio con Kean, ma nel finale il Cagliari torna a spingere e trova il pari al 94’: errore di De Gea sulla respinta e Luperto insacca facendo esplodere l’Unipol Domus. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca alla Fiorentina e premia la tenacia del Cagliari.