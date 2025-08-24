Milan, in chiusura la trattativa per Harder: accordo vicino con lo Sporting! Le cifre

di Antonio Noto

Il Milan, dopo il dietrofront definitivo su Victor Boniface a causa delle condizioni fisiche non convincenti, è ormai vicino a chiudere per la nuova punta da regalare a Massimiliano Allegri. L’accordo di massima con lo Sporting Lisbona per il danese Conrad Harder è prossimo, la trattattiva è in fase avanzata.

Sul proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto riferisce le ultime: "Accordo vicino tra Milan e Sporting CP per Conrad Harder sulla base di circa 24 milioni di euro + bonus. Trattativa in corso con l’entourage del ragazzo, che è alla ricerca di un progetto sportivo dove può sentirsi importante. Su Conrad Harder c’è anche lo Stade Rennais che preme da giorni".