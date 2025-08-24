Nico Paz incanta il Sinigaglia: il Como di Fabregas domina la Lazio di Sarri

Il Como di Cesc Fabregas comincia il nuovo campionato di Serie A nel migliore dei modi, battendo la Lazio 2-0 davanti a un Sinigaglia gremito ed entusiasta. I lariani hanno imposto da subito il proprio ritmo, mettendo in difficoltà la squadra di Sarri, troppo passiva nella costruzione del gioco e incapace di reagire con decisione. Protagonisti del primo tempo soprattutto Vojvoda, con un bolide che ha costretto Provedel al grande intervento, e Jesus Rodríguez, vicino al gol di testa. La Lazio, invece, si è limitata a qualche timido tentativo senza mai impensierire seriamente la difesa avversaria.

Nella ripresa il Como ha alzato ulteriormente i giri, trovando subito il vantaggio con Douvikas, servito da una splendida giocata di Nico Paz. I padroni di casa hanno poi sfiorato il raddoppio più volte, mentre i biancocelesti hanno visto annullarsi un gol a Castellanos per fuorigioco. La firma definitiva è arrivata al 74’ proprio con Nico Paz, autore di una punizione perfetta che ha chiuso il match sul 2-0. Per il Como subito tre punti pesantissimi per inaugurare la stagione, mentre la Lazio torna a casa con tante ombre e poche certezze.