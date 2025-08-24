Ufficiale

Juventus-Parma, le formazioni: ritorna Bremer! David subito dal 1'

di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Juventus e Parma per il posticipo della prima giornata di Serie A, in programma allo Stadium alle ore 20.45 Torna finalmente Bremer, reduce da una stagione a dir poco travagliata, mentre Jonathan David è titolare alla sua prima presenza nel nostro campionato. Questi i due undici in campo, scelti rispettivamente da Tudor e Cuesta:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Tudor.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabé, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.