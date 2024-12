Coppa Italia, tutto facile per il Bologna: 4-0 al Monza e quarti. Ma c'è la tegola Orsolini

vedi letture

Al Dall'Ara vince 4-0 il Bologna contro il Monza al Dall'Ara e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. A fare la partita sono sempre gli uomini di Vincenzo Italiano, che però non riescono a rendersi pericolosi più di tanto fino al 32', quando Tommaso Pobega sblocca il match con un mancino da fuori area: bella azione manovrata a destra, Orsolini trova Castro al limite, che l'appoggia all'ex Milan, il quale scarica il sinistro alle spalle di Pizzignacco. Alessandro Nesta chiede una reazione ai suoi, che ci provano subito procurandosi un corner e chiedendo un calcio di rigore, che però non viene concesso e sul ribaltamento di fronte Castro è abilissimo a servire Orsolini in profondità. L'esterno davanti al portiere è freddissimo e con un tocco sotto morbido al 35' fa 2-0. L'italiano però chiede immediatamente il cambio per un problema fisico che tiene in apprensione il Bologna.

Nella ripresa continua a fare calcio la squadra di casa, proponendo un'altra azione offensiva al 60': sponda dell'instancabile Castro, destro sbilenco e lontano dallo specchio di Iling-Junior. Passano 3 minuti e Benjamin Dominguez trova la prima rete con la maglia del club emiliano: bel cross con il sinistro di Iling-Junior, Castro sfiora la sfera e l'argentino all'altezza del secondo palo deposita in rete con il piatto destro: è 3-0. Pizzignacco evita poi il 4-0 al 72', opponendosi come può al destro di uno scatenato Dominguez, per la verità più bravo nel crearsi i presupposti per segnare che nella conclusione. Al 76' la parola fine definitiva sul match la scrive Santiago Castro, che riceve un gran pallone da Dominguez, finta di tirare e poi apre il destro, battendo Pizzignacco, incolpevole pure in questa occasione