Ufficiale L'Inter batte il Parma e festeggia: è matematicamente campione d'Italia!

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La squadra guidata da Cristian Chivu chiude i conti con tre giornate d’anticipo grazie al 2-0 sul Parma.

L’Inter non si accontenta del punto che sarebbe bastato contro il Parma e davanti al pubblico di San Siro completa l’opera con una vittoria, laureandosi campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia. La squadra guidata da Cristian Chivu chiude i conti con tre giornate d’anticipo grazie al 2-0 sul Parma, in una serata resa ancora più intensa dai cori del Meazza e dal minuto di silenzio dedicato ad Alex Zanardi. A sbloccare la gara è Marcus Thuram, mentre nella ripresa è Henrikh Mkhitaryan a mettere il sigillo definitivo sul trionfo nerazzurro.

Chivu nella storia e festa a San Siro

Per Cristian Chivu si tratta di un esordio memorabile: il tecnico romeno entra nella storia diventando uno dei pochi a vincere lo scudetto con l’Inter sia da calciatore sia da allenatore, oltre a essere tra i rarissimi in Serie A capaci di trionfare alla prima stagione in panchina. Dopo un primo tempo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti e una traversa colpita da Barella, la svolta arriva nel finale della prima frazione con la rete di Thuram su assist di Zielinski. Nella ripresa, complice anche un Parma già salvo e poco incisivo, l’Inter gestisce senza affanni e trova il raddoppio con Mkhitaryan su assist di Lautaro, dando il via alla festa scudetto che illumina San Siro.