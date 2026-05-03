Serie A, classifica: che chance Roma, se vince va a -1 da Juve e -3 dal Milan
Resta ora da vedere l’esito della sfida di domani sera tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi attualmente a quattro punti di distanza.
Si ferma anche la Juventus dopo la caduta del Milan nel pomeriggio: i bianconeri non riescono così ad agganciare i rossoneri al terzo posto in classifica. Il pareggio per 1-1 contro il Verona consente comunque alla squadra di Spalletti di portarsi a +3 sul Como. Resta ora da vedere l’esito della sfida di domani sera tra Roma e Fiorentina, con i giallorossi attualmente a quattro punti di distanza. Di seguito la classifica aggiornata.
Inter 79*
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48*
Udinese 47
Parma 42*
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28*
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
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