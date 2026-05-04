Scudetto Inter, giocatori al Duomo: in migliaia in festa tra cori e fuochi

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - La festa dell'Inter per la conquista del ventunesimo scudetto è proseguita fino a notte inoltrata a Milano. Dopo un brindisi insieme a squadra, dirigenza e staff in un hotel nella zona di San Siro, alcuni dei calciatori interisti si sono poi spostati nella zona del Duomo, già gremita di tifosi tra fumogeni, fuochi d'artificio e un gran numero di vetri e bottiglie sparse in tutta la piazza.

Intorno alle due, un boato ha accolto Marcus Thuram, Federico Dimarco e Pio Esposito, a cui si sono aggiunti poi Lautaro Martinez e Nicolò Barella: comparso un megafono, i calciatori nerazzurri si sono improvvisati capi ultras, lanciando cori cantati dalle migliaia di presenti. Dalle 2.30, i tifosi hanno iniziato a defluire.(ANSA).