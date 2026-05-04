Podcast Di Marzio esalta Chivu e De Zerbi: "Risultati e gioco, mano già evidente"

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Nel suo consueto editoriale Caffè Di Marzio, il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha analizzato la questione relativa agli allenatori, ed elogia Chivu e De Zerbi. Quest'ultimo ha già impresso la sua firma al Tottenham.

"L'Inter vince lo scudetto, lo vince meritatamente, grazie ad una società che lavora ormai da anni benissimo, si sa reinventare sia sul mercato che anche nella scelta in questo caso di un allenatore che ha sostituito Simone Inzaghi, l'uomo che ha portato l'Inter a conquistare due finale di Champions in tre anni e l'Inter lo ha sostituito con un allenatore quasi debuttante, soltanto un girone di ritorno, anzimeno con il Parma dove era stato bravissimo a portare il Parma alla salvezza, ma insomma la scelta di Chivu era stata giudicata l'estate scorsa anche piuttosto azzardata o comunque coraggiosa e l'Inter l'ha vinta, l'ha vinta anche tra l'altro con un atteggiamento diverso rispetto al passato e questo è stato molto apprezzato dai tifosi nerazzurri che hanno esaltato le capacità sia tecniche che comunicative di Christian Chivu. Adesso si parlerà chiaramente di mercato, si cercherà di costruire una squadra che possa competere di nuovo in Europa come è capitato negli anni scorsi, si capirà soprattutto quello che sarà il futuro di Bastoni perché è un po' un ago della bilancia per quanto riguarda il mercato nerazzurro. La pista Barcellona si presenta piuttosto complicata per quelle che sono le richieste alte dell'Inter e per la disponibilità invece di investimento da parte del Barcellona che potrebbe dirottare anche le sue attenzioni o comunque cavalcare anche un'altra pista italiana, quella che porta Andica della Roma che costa sicuramente meno rispetto a Bastoni, quindi non facile che Inter e Barcellona possano trovare un accordo e l'Inter tiene comunque calde le sostituzioni eventuali di Bastoni che sono soprattutto Muharemović e Solet

. L'Inter lavorerà per sostituire soprattutto quelli che sono i giocatori in scadenza di contratto e sono tanti, quindi aspettiamoci un'estate di mercato sicuramente rivoluzionaria o comunque ricostituente da parte del nerazzurro. Ieri sera ho guardato sia Inter-Parma ma ho guardato con attenzione anche la partita tra Aston Villa e Tottenham, volevo vedere se il Tottenham aveva già acquisito i dettami tattici, la filosofia di gioco di Roberto De Zerbi e devo dire che sono rimasto letteralmente impressionato da come il Tottenham abbia dato una lezione di calcio all'Aston Villa, una squadra che è tuttora in semifinale di Europa League, è quinta in campionato, una squadra che ha sempre giocato un ottimo calcio, quella allenata da Unai Emery, mentre il Tottenham prima di De Zerbi sicuramente faceva fatica anche a mettere insieme due passaggi di fila, invece ho visto una squadra letteralmente dominare dal primo al penultimo minuto perché poi è arrivato il gol del 2-1 alla 95°, una squadra che è andata fuori a fare la partita e già si vede la mano dell'allenatore".