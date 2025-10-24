CorSera: "Milan in campo per la prima mini-fuga: stasera può andare a +4"

Il Corriere della Sera oggi in edicola nella propria sezione sportiva si concentra sul Milan, che questa sera inaugurerà l'ottava giornata di Serie A contro il Pisa. Per i rossoneri grossa chance per allungare in vetta alla classifica. La squadra di Allegri in caso di successo potrebbero portarsi a +4 per una notte, in attesa non solo del big match tra Napoli e Inter ma anche della prova della Roma, attesa domenica pomeriggio dal Sassuolo.

Un vero e proprio piano di fuga per gli uomini di Allegri, che hanno intenzione di vivere un'altra notte da sogno puntando alla sesta vittoria in campionato. II Milan è a caccia di continuità dopo l'ottima prova contro la Fiorentina e potrebbe volare a quota 19 con un nuovo bottino pieno. Un risultato che consentirebbe ai rossoneri di piazzare il quarto successo nelle ultime cinque uscite di campionato nonché il settimo risultato positivo su otto partite disputate in Serie A.