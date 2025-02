"Cosa provo a vedere i tanti gol di Kean?", Giuntoli pungolato: la risposta del ds Juve

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dalla sfida contro il Como al Sinigaglia, ha parlato a Sky Sport, iniziando dalla considerazione che dopo il calciomercato adesso il peso del dover far bene possa essere sulle spalle di Thiago Motta: "È tutto sulle spalle di club, allenatore e giocatori, siamo sempre tutti insieme a lottare. È stato un periodo difficile, eravamo sotto numero e non potevamo fare rotazioni. Adesso siamo contenti dopo il mercato e vedremo cosa succederà".

Quanto conta questa partita?

"In questo momento dobbiamo affrontare una gara per volta cercando la continuità di risultati che ci è mancata. Per questo è fondamentale".

Kolo Muani e Vlahovic vengono provati anche insieme in allenamento?

"Sicuramente insieme, possono giocare insieme per caratteristiche. Ogni partita si potranno prendere le decisioni più opportune".

Che sensazioni ha provato ieri dopo l'ennesimo gol di Kean?

"Onestamente nessuna, pensiamo alla Juventus e non agli altri. Abbiamo un parco attaccanti valido".