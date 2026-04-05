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Cremonese-Bologna, formazioni ufficiali: le scelte di Giampaolo e Italiano
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La domenica di Pasqua di Serie A si apre allo stadio Zini, dove la Cremonese ospita il Bologna in una sfida fondamentale per la lotta salvezza. I grigiorossi cercano punti preziosi per provare ad accorciare le distanze e mettere pressione alle dirette concorrenti. Dall’altra parte, il Bologna vuole dare continuità al proprio percorso nonostante qualche assenza e le rotazioni in vista degli impegni europei. Di seguito le formazioni ufficiali.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Marco Giampaolo.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumi, Miranda; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
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