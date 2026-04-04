Il Parma interrompe la striscia della Lazio: finisce 1-1 in un Olimpico deserto

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Frena la squadra di Maurizio Sarri reduce da tre vittorie consecutive: altro punto importante per la squadra di Cuesta, al momento a +8 sulla zona rossa

Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Parma, valido per la 31ª giornata di Serie A. I ducali interrompono la striscia di tre vittorie consecutive dei biancocelesti: la sblocca Delprato nel primo tempo, nella ripresa Noslin riesce a pareggiare per i suoi al minuto 77, senza mai andare poi vicini alla rimonta. La squadra di Maurizio Sarri è ottava con 44 punti in classifica, mentre gli uomini di Carlos Cuesta salgono a quota 35 e si portano momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:

1 - Inter 69 punti, 30 partite giocate

2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate

3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate

4 - Como 57 punti, 30 partite giocate

5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate

6 - Roma 54 punti, 30 partite giocate

7 - Atalanta 50 punti, 30 partite giocate

8 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate

9 - Bologna 42 punti, 30 partite giocate

10 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate

11 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate

12 - Parma 35 punti, 31 partite giocate

13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate

14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate

15 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate

16 - Cagliari 30 punti, 31 partite giocate

17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate

18 - Lecce 27 punti, 30 partite giocate

19 - Pisa 18 punti, 30 partite giocate

20 - Verona 18 punti, 31 partite giocate