Il Parma interrompe la striscia della Lazio: finisce 1-1 in un Olimpico deserto
Termina sul risultato di 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Lazio e Parma, valido per la 31ª giornata di Serie A. I ducali interrompono la striscia di tre vittorie consecutive dei biancocelesti: la sblocca Delprato nel primo tempo, nella ripresa Noslin riesce a pareggiare per i suoi al minuto 77, senza mai andare poi vicini alla rimonta. La squadra di Maurizio Sarri è ottava con 44 punti in classifica, mentre gli uomini di Carlos Cuesta salgono a quota 35 e si portano momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A:
1 - Inter 69 punti, 30 partite giocate
2 - Milan 63 punti, 30 partite giocate
3 - Napoli 62 punti, 30 partite giocate
4 - Como 57 punti, 30 partite giocate
5 - Juventus 54 punti, 30 partite giocate
6 - Roma 54 punti, 30 partite giocate
7 - Atalanta 50 punti, 30 partite giocate
8 - Lazio 44 punti, 31 partite giocate
9 - Bologna 42 punti, 30 partite giocate
10 - Sassuolo 42 punti, 31 partite giocate
11 - Udinese 39 punti, 30 partite giocate
12 - Parma 35 punti, 31 partite giocate
13 - Genoa 33 punti, 30 partite giocate
14 - Torino 33 punti, 30 partite giocate
15 - Fiorentina 32 punti, 31 partite giocate
16 - Cagliari 30 punti, 31 partite giocate
17 - Cremonese 27 punti, 30 partite giocate
18 - Lecce 27 punti, 30 partite giocate
19 - Pisa 18 punti, 30 partite giocate
20 - Verona 18 punti, 31 partite giocate
Serie A Enilive 2025-2026
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