Al Bologna basta un tempo, la Cremonese si sveglia tardi: 1-2 allo Zini

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Tre punti importanti per i rossoblù, che salgono a 45 in classifica e superano Sassuolo e Lazio, mentre la Cremonese resta ferma a 27 insieme al Lecce.

La Cremonese si sveglia troppo tardi e il Bologna sfrutta un primo tempo dominante per conquistare la vittoria allo Zini. La squadra guidata da Vincenzo Italiano chiude i conti già nei primi quindici minuti grazie ai gol di Joao Mario e Rowe, dimostrando grande intensità e organizzazione. Nella ripresa i grigiorossi allenati da Marco Giampaolo provano a reagire, ma riescono ad accorciare le distanze solo nel recupero con un rigore di Federico Bonazzoli. Tre punti importanti per i rossoblù, che salgono a 45 in classifica e superano Sassuolo e Lazio, mentre la Cremonese resta ferma a 27 insieme al Lecce, a -3 dal Cagliari Calcio.

Un primo tempo decisivo

Il Bologna domina fin dai primi minuti, trovando il vantaggio dopo appena tre giri d’orologio con una splendida conclusione al volo di Joao Mario su assist di Miranda. La Cremonese appare in difficoltà e lascia ampi spazi, permettendo agli ospiti di raddoppiare al 15’ con Rowe, servito al centro dell’area dopo un’altra iniziativa sulla sinistra. I rossoblù sfiorano anche il terzo gol con Castro e Moro, ma tra errori sotto porta e una traversa il risultato resta sul doppio vantaggio. Nella ripresa i lombardi crescono e impegnano Ravaglia in più occasioni, fino al rigore trasformato da Bonazzoli nei minuti finali, ma la reazione arriva troppo tardi per cambiare l’esito del match.