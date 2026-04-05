Pisa-Torino, formazioni ufficiali: le scelte di Hiljemark e D'Aversa
Sono ufficiali le formazioni di Pisa-Torino, match valido per la 31ª giornata di Serie A. Hiljemark deve fare a meno dello squalificato Durosinmi e si presenta con un Meister a fare coppia con Moreo. A centrocampo torna Aebischer, Hojolt preferito a Loyola. In porta si rivede Semper, titolare dopo tre mesi.
D'Aversa ha perso Duvan Zapata alla vigilia della sfida delle Cetilar Arena e sceglie come partner d'attacco di Simeone il croato Kulenovic, che non giocava una partita da titolare dal 22 febbraio contro il Genoa. Sulle fasce Pedersen preferito a Lazaro.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Hojolt, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister. A disp. Nicolas, Scuffet, Bozhinov, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Bettazzi, All. Oscar Hiljemark.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Ilkhan, Ilic, Maripan, Anjorin, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Tameze, Njie. All. Roberto D'Aversa.
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