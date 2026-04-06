Quanto è dura battere Allegri: per il Milan solo 3 ko, era accaduto solo 2 volte

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Un ruolino che racconta una squadra difficilissima da battere, capace di non perdere con una costanza che appartiene a pochi eletti

Il Milan che sarà di scena a Napoli, per un big-match che può acquisire ancora maggiore importanza in caso di un passo falso dell'Inter, non è solo una squadra ostica ed in buone condizioni. Quella di Allegri è una formazione a dir poco solida, pur lasciando a desiderare spesso sul piano del gioco: diciotto vittorie, nove pareggi e appena tre sconfitte in trentuno giornate. Un ruolino che racconta una squadra difficilissima da battere, capace di non perdere con una costanza che appartiene a pochi eletti nella storia del calcio italiano.

Uno dei Milan meno battuti della storia?

Solo due volte il Milan, da quando il massimo campionato ha adottato il sistema dei tre punti per la vittoria, era riuscito a restare imbattuto in almeno 28 delle prime 31 partite di una singola stagione di Serie A. La prima volta fu nel 1995/96, con 19 vittorie e 10 pareggi. La seconda ancora il Milan, nel 2003/04 — la stagione dello scudetto di Carlo Ancelotti — con un dominio assoluto: 23 vittorie e 7 pareggi.

La cultura difensiva di Allegri

Oggi, nel 2025, Allegri si iscrive in questa lista esclusiva portando la cultura della solidità difensiva..Una coincidenza che non è solo statistica, ma racconta un'identità. Il Milan vince, in ogni caso non perde quasi mai, e quando non vince trova il modo di non soccombere. Affrontarlo al Maradona, con un solo punto di distacco in classifica, significa misurarsi con una squadra che ha fatto della resilienza il proprio marchio di fabbrica.