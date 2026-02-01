Ufficiale Cremonese-Inter, annunciate le formazioni: le scelte di Nicola e Chivu

vedi letture

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cremonese-Inter, sfida in programma alle 18 allo stadio Zini. Fra i nerazzurri c'è Frattesi in mediana con Zielinski e Sucic. In difesa spazio a Bisseck, Akanji e Bastoni, confermato Sommer fra i pali. Luis Henrique e Dimarco sulle due fasce, con Pio Esposito a fare da spalla a Lautaro, in avanti. Davide Nicola risponde con la consolidata coppia Vardy-Bonazzoli nel suo 3-5-2, con Maleh, Grassi e uno Zerbin in versione mezz'ala, Pezzella e Ceccherini sulle corsie esterne. Dietro ci sono Terracciano, Baschirotto e Folino. Di seguito le formazioni ufficiali:

CREMONESE (3-5-2): 1 Audero; 24 Terracciano, 6 Baschirotto, 55 Folino; 3 Pezzella, 29 Maleh, 33 Grassi, 7 Zerbin, 23 Ceccherini; 90 Bonazzoli, 10 Vardy.

A disposizione: 16 Silvestri, 69 Nava, 9 Djuric, 11 Johnsen, 15 Bianchetti, 22 Floriani, 30 Faye.

Allenatore: Davide Nicola.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 45 Bovo.

Allenatore: Cristian Chivu.