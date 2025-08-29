Cremonese scatenata, si fa rimontare dal Sassuolo ma poi trova il 3-2 al 93'

La Cremonese è scatenata in questo avvio di campionato: dopo aver sbancato San Siro all'esordio contro il Milan, i grigiorossi trovano la seconda vittoria battendo il Sassuolo per 3-2 e andando in testa alla classifica a punteggio pieno. Gli uomini di Davide Nicola iniziano il match alla grande e a fine primo tempo sono avanti di due grazie alle reti di Filippo Terracciano e Vazquez; nella ripresa però i neroverdi rimontano in dieci minuti con Pinamonti e Berardi. Nel finale, al minuto 93 Manuel De Luca realizza il calcio di rigore che regala i tre punti ai padroni di casa.