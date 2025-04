Crisi Inter, terzo ko consecutivo senza segnare gol, non accadeva da 13 anni!

vedi letture

L'Inter ha perso tre partite di fila senza segnare alcun gol considerando tutte le competizioni per la prima volta da febbraio 2012. In quel caso furono 5 sconfitte consecutive, tra Serie A e Champions League. Sulla panchina nerazzura c'era Claudio Ranieri, che oggi con la sua Roma ha messo in serio pericolo lo scudetto dei nerazzurri. A riportare il dato statistico su X, è Opta.