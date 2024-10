Crisi nera Genoa: La Fiorentina espugna Marassi con super De Gea e sale al 3° posto

vedi letture

La Fiorentina vince 1-0 contro il Genoa grazie alla rete di Gosens al 72’.

La Fiorentina vince 1-0 contro il Genoa grazie alla rete di Gosens al 72’. Merito del successo della Viola anche di De Gea, autore di grandi parate nel secondo tempo. La squadra di Palladino sale in zona Champions, terzo posto a pari punti con l'Atalanta. Crisi nera invece per il Genoa, che lotta, gioca una buona partita, ma alla fine esce sconfitto ed è ultimo in classifica.