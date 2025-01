Da Bergamo: "Scamacca, ci vuole ancora tempo per il rientro: la previsione"

Secondo L’Eco di Bergamo oggi in edicola, ci vorrà ancora almeno un mese prima di rivedere Scamacca di nuovo al centro dell’attacco dell’Atalanta. L’attaccante italiano continua a lavorare sul campo, ma i tempi di recupero sono ancora parzialmente lunghi. Gasperini avrà dunque ancora a disposizione per le prossime partite Retegui come prima punta.

