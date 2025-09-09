Da Firenze: "Tentazione Gudmundsson per il Napoli. Oggi novità per Pioli"

Da Firenze, in vista di sabato, il quotidiano La Nazione fa il punto sull'infortunio che Gudmundsson ha subito con la propria Nazionale. Permane una certa dose di ottimismo, nel senso che la distorsione dovrebbe comunque essere di lieve entità come riscontrato subito dallo staff medico della nazionale islandese. Resta però da capire se il numero 10 viola possa essere a disposizione già sabato sera contro il Napoli. Si aspettano notizie ufficiali in giornata. La premessa, nota già nei giorni scorsi, è che non c’è alcuna volontà di forzare il recupero.

Albert andrà in campo soltanto se la sua caviglia sarà stabile e recuperata al cento per cento. E intanto, se Gudmundsson dovesse alzare bandiera bianca, Jacopo Fazzini lavora con l’intento di mettere in difficoltà Pioli per una scelta. A sinistra, Jacopo Fazzini il primo candidato a sostituire Gud in caso di forfait dal primo minuto. L’ex Empoli sta bene, scalpita per una chance di quelle importanti.