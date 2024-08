Da Milano - Il Monza non molla Szczesny: è il sogno di Galliani per la porta

Wojciech Szczesny è uno dei profili più importanti tra i portieri attualmente sul mercato, in quanto non rientra nel nuovo progetto tecnico della Juventus che ha già ingaggiato Michele Di Gregorio per sostituirlo. Il portiere polacco è stato valutato anche dal Napoli, che però deve fare i conti con la concorrenza del Monza.

Infatti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Wojciech Szczesny è ancora il nome preferito della dirigenza brianzola per sostituire Di Gregorio. Il patron Adriano Galliani stima parecchio il portiere polacco e sogna di portarlo al Monza per affidargli la difesa dei pali. Staremo a vedere se ci sarà poi un inserimento del Napoli.

