Da Milano - Traoré può tornare in Italia: due club interessati all'ex Napoli

Dopo la non felice esperienza vissuta nella passata stagione da gennaio a giugno al Napoli, Hamed Junior Traorè potrebbe tornare a giocare in Serie A. Due club italiani sono, infatti, interessati all'ala del Bournemouth. A riferilo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.

