Da Roma: Hummels non è in condizione, incide anche il divorzio dalla moglie

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica ampio spazio a Mats Hummels e alla sua crisi, che il quotidiano associa in particolare alla sua non facile situazione familiare. Il suo divorzio con la moglie Cathy e la sua vita privata sono sempre al centro della scena e sotto i riflettori di siti, stampa, social e naturalmente dei tifosi. Per Mats il periodo non è dei migliori, sia da un punto di vista sportivo che umano, e il campo naturalmente ne risente.

La sfortuna poi si riversa tutta su chi è in difficoltà, e come se non bastasse alla negatività che sta avvolgendo la squadra, al suo ritardo di condizione atletica e ai presunti problemi extra calcistici, ci si mette di mezzo pure l’attacco influenzale, il secondo in due mesi, che naturalmente non lo aiuta a ritrovare la fiducia e una maglia da titolare. Contro il Napoli il centrale tedesco non giocherà, non quantomeno dal primo minuto, perché non in condizione.