Da Verona: "Difesa troppo alta e poche idee, col Napoli servirà un cambio di passo"

L'edizione odierna de L'Arena, in vista della prima di campionato con il Napoli, torna sull'eliminazione in Coppa Italia dell'Hellas Verona subita per mano del Cesena. Per il quotidiano scaligero la squadra di Paolo Zanetti ha mostrato una linea difensiva eccessivamente alta e troppo facilmente perforabile mentre davanti sono mancate le idee. Le giustificazioni non mancano ma per l'incontro con i partenopei servirà un deciso cambio di passo.